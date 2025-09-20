Entra al pronto soccorso con una bicicletta e si scaglia contro i metronotte e i sanitari: ferita un’infermiera

Messina

L'uomo, in evidente stato di agitazione, è stato quindi bloccato e posto in stato di fermo

Un’aggressione ad una infermiera è stata registrata nella serata di ieri al pronto soccorso del Policlinico G. Martino di Messina. Intorno alle 20:30 un uomo, in evidente stato di agitazione, ha approfittato dell’apertura della “camera calda” per l’ingresso di un’ambulanza in codice rosso e si è introdotto con una bicicletta. Una volta all’interno ha scagliato il mezzo a due ruote contro i metronotte e ha cominciato ad inveire con il personale. Impossessatosi di un’asta reggiflebo l’ha lanciata in aria colpendo anche un monitor multiparametrico.