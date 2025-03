Enzo Calvo, chi è il giovane di Ramacca che ha perso la vita precipitando con il furgone sull’A20

L'INCIDENTE

Conosciuto e benvoluto in paese, era impegnato nel lavoro e giocava al calcio con l'Asd Raddusa

Il giovane che ha perso la vita questa mattina nell’incidente avvenuto sull’autostrada A20 (Messina-Palermo) è Vincenzo Calvo, un 27enne di Ramacca, che qui tutti chiamavano Enzo. Il ragazzo si stava recando al lavoro alla guida di un furgone quando, per cause che sono ancora oggetto di verifiche, ha perso il controllo del mezzo sul tratto autostradale all’altezza del Comune di Torregrotta, sfondando il guardrail e finendo purtroppo in una scarpata. A causa delle gravi ferite riportate, il giovane sarebbe morto sul colpo, o comunque poco dopo l’impatto, nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dai distaccamenti di Messina e di Milazzo, e un’ambulanza con i sanitari del 118, i quali hanno poi constatato il decesso del giovane. Il magistrato ha autorizzato la rimozione della salma per il suo riconoscimento e il trasporto con ambulanza verso il nosocomio.

I famigliari della vittima si sono recati a Milazzo subito dopo aver appreso la notizia.

Il dolore

Il giovane era conosciuto e benvoluto in paese, impegnato quotidianamente nel lavoro e parte anche dell’Asd Raddusa, che con un proprio post ha infatti così commentato il tragico accaduto: «L’asd Raddusa è sconvolta e profondamente addolorata nel condividere che, dopo la bellissima serata di ieri trascorsa insieme, stamani siamo stati colpiti da una notizia che mai avremmo voluto ricevere. Un nostro giocatore ci ha lasciato tragicamente a causa di un incidente stradale. In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo con affetto e vicinanza alla famiglia Calvo. Il ricordo di quella gioia condivisa ci accompagnerà per sempre».