Era evasa dai domiciliari rompendo il braccialetto elettronico, 44enne catturata a Siracusa dopo una fuga di due mesi

CARABINIERI

La donna, che era agli arresti per droga e armi, rinchiusa nel carcere di Piazza Lanza a Catania

I carabinieri di Canicattini Bagni, nel Siracusano, hanno arrestato una pregiudicata di 44 anni in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Siracusa. La donna, già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dallo scorso anno per violazione della normativa sugli stupefacenti e per detenzione abusiva di armi, nell’aprile scorso si è disfatta del dispositivo elettronico ed è evasa, rendendosi irreperibile.