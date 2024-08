Era latitante da sette anni, trovato dalla polizia ferroviaria alla stazione di Catania

I CONTROLLI

Il lavoro degli agenti nella settimana dal 12 al 18 agosto

Quasi quattromila (per la precisione: 3694) persone controllate (di cui 824 a bordo treno), un arrestato, due veicoli verificati, 37 treni pattugliati e 11 contravvenzioni elevate: è questo il bilancio della Polizia Ferroviaria della Sicilia nella settimana dal 12 al 18 agosto 2024.

In particolare sono stati intensificati i controlli nelle stazioni, soprattutto quelle che servono località turistiche e balneari, molto frequentate in questo periodo, sia da viaggiatori italiani che stranieri.

Il dispiegamento di forze, a Catania, ha portato all’arresto di un cittadino rumeno di 31 anni, latitante da sette anni. L’uomo, fermato dagli agenti della Polfer alla stazione di Catania, è risultato essere gravato da un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Catania nel 2017 a seguito di un furto aggravato in concorso commesso in quel capoluogo. L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso una comunità siciliana, in quanto senza fissa dimora.

Sempre a Catania un uomo è stato sanzionato e segnalato alla locale Prefettura poiché trovato in possesso di un modico quantitativo di sostanza stupefacente a seguito di perquisizione personale cui è stato sottoposto dopo aver insospettito gli agenti per il suo atteggiamento nervoso alla vista della pattuglia.