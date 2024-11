Ergastolo confermato per l’ex calciatore della Sancataldese che ha ucciso la fidanzata

il caso

La sentenza della corte di assise di appello di Bologna per Giovanni Padovani. Ammazzò di botte Alessandra Matteuzzi

La Corte d’assise d’appello di Bologna ha confermato l’ergastolo per Giovanni Padovani, l’ex calciatore all’epoca in forza alla Sancataldese e modello 28enne a processo per l’omicidio dell’ex fidanzata 56enne Alessandra Matteuzzi, assassinata a pugni, calci, colpi di martello e panchina il 23 agosto 2022 sotto casa, a Bologna.

La sentenza è stata letta dal presidente della Corte, Domenico Stigliano. La Procura generale, con la sostituta pg Adele Starita e l’avvocato generale, Ciro Cascone, avevanochiesto la conferma della sentenza di primo grado. Padovani era presente in aula. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.

