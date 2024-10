Ergastolo definitivo per i guardiani degli aranceti accusati del duplice omicidio nelle campagne di Lentini

LA CASSAZIONE

Furono uccisi a fucilate Massimo Casella e Agatino Saraniti e fu ferito Gregorio Signorelli

Ultimo atto del processo sulle pistolettate tra gli aranceti. La Cassazione ha rigettato i ricorsi della difesa e ha confermato la sentenza della scorsa primavera della Corte d’Assise etnea che ha condannato all’ergastolo Giuseppe Sallemi e Luciano Giammellaro, i due guardiani di agrumeti coinvolti nel duplice omicidio avvenuto il 9 febbraio 2020 tra le campagne di Lentini, tra Catania e Siracusa. Furono uccisi a fucilate Massimo Casella e Agatino Saraniti e fu ferito Gregorio Signorelli.

Sallemi è stato condannato per il duplice omicidio e il tentato omicidio, mentre Giammellaro solo per il delitto di Saraniti. I tre erano andati nei terreni della Piana per “raccogliere arance”, ma poi furono visti e le cose precipitarono.