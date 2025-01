«Ero la sua amante ma non sapevo fosse Matteo Messina Denaro», indagata un’altra insegnante di Campobello di Mazara

mafia

La donna si era presentata spontaneamente dai carabinieri sostenendo di non essere a conoscenza della vera indentità del boss allora latitante

Il 21 gennaio 2023, qualche giorno dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro, andò spontaneamente dai carabinieri dicendo di avere intrattenuto una relazione sentimentale con l’uomo che aveva visto in televisione e che le aveva detto di chiamarsi Francesco Salsi e di essere un medico anestesista in pensione.

«Mai sospettato che si trattasse di Matteo Messina Denaro, sono sotto choc», aggiunse la donna, una professoressa di Campobello di Mazara, ieri interrogata in procura (si è avvalsa della facoltà di non rispondere) nella qualità di indagata per favoreggiamento aggravato. Lo scrive Repubblica-Palermo.