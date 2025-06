Eruzione Etna, è polemica sui turisti in quota. «C’era l’allerta. È stato pericoloso. Non si può pensare solo ai soldi»

Catania

Il sindaco di Belpasso: «Il sistema di preavviso ha funzionato bene, ma a cosa serve se non si prendono provvedimenti?»

La recente eruzione dell’Etna, che ieri ha fatto scattare il sistema di preavviso Etnas con un’allerta di “altissima probabilità di accadimento”, ha sollevato serie preoccupazioni per la sicurezza di turisti e residenti.

“Abbiamo corso un grave pericolo e mi dispiace se che ne parli poco” ha dichiarato il Sindaco di Belpasso, Carlo Caputo. Il primo cittadino ha voluto sottolineare l’efficacia del sistema Etnas, strumento prezioso fortemente voluto dal dirigente della Protezione Civile, Salvo Cocina. Tuttavia, ha lamentato la chiara assenza di azioni conseguenti all’allerta. “Il sistema di preavviso Etnas funziona benissimo, ma a cosa serve se poi non si prendono provvedimenti? A svegliarti di notte o di primo mattino?”, ha aggiunto evidenziando il rischio corso e la necessità di una maggiore consapevolezza sui pericoli legati all’attività vulcanica.

“Perché è stato consentito portare turisti in quota? Ieri è stata solo fortuna, ma non si può contare sempre sul caso” ha affermato.

“Serve una forte presa di coscienza sui rischi e bisogna interdire il perimetro individuato dalla Protezione Civile, quando necessario. Non possiamo pensare solo al denaro” ha aggiunto.

“Le autorità competenti devono adottare misure più incisive per garantire la sicurezza della popolazione e dei visitatori, anteponendo la tutela della vita umana a qualsiasi altra considerazione. Porterò io stesso, all’attenzione del nuovo Prefetto, la situazione,” ha concluso il Sindaco.

Ieri era stato Francesco Russo Morosoli, patron di Funivia dell’Etna, a polemizzare sulla presenza di escursionisti durante l’eruzione dell’Etna. «A Etna Sud abbiamo rispettato i divieti e cancellato le escursioni ad alta quota. Rispettosi e coscienziosi abbiamo fatto valere il nostro bagaglio di professionalità costruito in 72 anni di storia. A Etna Nord, invece, si è scatenato il panico con turisti in fuga, abbandonati da guide improvvisate».

Le guide

La risposta delle guide vulcanologiche Etna Nord non si è fatta attendere. «I nostri gruppi si trovavano a distanza di sicurezza – scrivono in post su Facebook – in punti ideali per osservare l’evento in tranquillità, sempre sotto la guida di personale esperto. Alcune immagini possono impressionare, ma spesso la prospettiva inganna, e la reazione emotiva è naturale. Il nostro compito è proteggere e guidare con professionalità».

«Desideriamo rassicurare tutti coloro che sono stati con noi, e che lo saranno – si legge su Fb – sull’attenzione e la responsabilità con cui operiamo ogni giorno sul vulcano. Sappiamo che durante le fasi esplosive, specie su crateri attivi come il Sud-Est, possono verificarsi fenomeni improvvisi come cedimenti o colate piroclastiche. Per questo abbiamo valutato in tempo reale la situazione e adottato tutte le misure necessarie. Grazie a tutti coloro che hanno condiviso con noi questa giornata indimenticabile: l’Etna si è fatto sentire, e noi l’abbiamo ascoltato… in sicurezza».

«Non vogliamo fare i “guru” o i sapientoni. Vogliamo solo essere trasparenti, spiegare il nostro operato e dare risposte a chi ce le chiede, con sincerità e correttezza», scrivono in un successivo post su Fb le guide vulcanologiche Etna Nord.

«È importante ricordare – aggiungono – che la figura della guida esiste proprio perché esiste un rischio. Se il vulcano non rappresentasse alcun pericolo, non ci sarebbe nemmeno bisogno di una guida a gestire e accompagnare. Sappiamo che il rischio zero non esiste in nessuna parte del mondo. Ogni attività – dalle escursioni in montagna alla guida su strada – comporta un certo livello di rischio. Quello che fa la differenza è come si gestisce, ed è esattamente ciò che facciamo ogni giorno, con passione, preparazione e rispetto».

«Ci dispiace che si sia passata un’immagine sbagliata e capiamo anche la reazione di chi si è spaventato. In effetti – osservano ancora le guide vulcanologiche Etna Nord – alcune persone hanno corso, spinte dalla paura, ma la direzione dei flussi piroclastici era opposta, e il fenomeno si è sviluppato in un’area ben delimitata all’interno della Valle del Bove, come mostrano anche i video diffusi in queste ore. Non per questo, però, si può fare di tutta l’erba un fascio. Non è giusto denigrare una categoria intera per un singolo episodio, né trattare con disprezzo chi lavora su questo vulcano da anni con serietà. Chiediamo semplicemente rispetto, come noi rispettiamo le opinioni altrui».

Gli insulti