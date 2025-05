Esce dalla sua auto per un principio d’incendio e le fiamme si propagano ad altri cinque mezzi

Nel Trapanese

E' successo a Salemi. La donna, in stato di gravidanza, era a bordo di una Mercedes classe C

Sei auto sono andate a fuoco nel corso dei Mille a Salemi (Trapani). Le fiamme si sarebbero sviluppate da una Mercedes classe C condotta da una donna in stato di gravidanza che, visto il principio di incendio, si sarebbe fermata nei pressi delle altre auto in sosta, mettendosi in salvo. Le fiamme hanno così distrutto l’auto della donna e le altre cinque che si trovavano parcheggiate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi della protezione civile. Indaga la polizia municipale.

