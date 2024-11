Esce senza pagare con due costosi profumi da un negozio in via Etnea: inseguito e arrestato

Catania

Una impiegata aveva notato il 53enne intento a spacchettare le confezioni per eludere l'antitaccheggio e quindi ha cominciato a seguirlo fino all'intervento dei carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno arrestato in flagranza un 53enne catanese responsabile di furto aggravato.

Al riguardo, intorno alle 14.30, la pattuglia del Nucleo Radiomobile stava transitando lungo la centralissima via Etnea, quando l’attenzione dei militari è stata attirata dalle grida di una donna che, indicando un uomo in fuga poco più avanti, ha avvertito in maniera concitata i Carabinieri che quest’ultimo aveva appena commesso un furto all’interno di un punto vendita di una nota catena commerciale italiana.

Immediatamente, i Carabinieri si sono messi all’inseguimento del fuggiasco che, correndo è arrivato fino alla via Di Sangiuliano, dove ha tentato di nascondersi all’interno di un negozio di telefonia, nella speranza che i Carabinieri non se ne accorgessero.

Speranza vana questa, perché i militari dell’Arma non lo hanno mai perso di vista e, perciò, lo hanno raggiunto e bloccato, quindi perquisito. L’uomo aveva nascosto nelle tasche del giaccone due costosi profumi di un noto brand parigino, del valore commerciale di più di 300 euro.

Messo in sicurezza il ladro e recuperata la refurtiva, la “gazzella” è tornata dalla signora che, poco prima, li aveva avvertiti e che era ancora in strada. Felice di vederli tornare con ciò che era stato rubato dal negozio di cui lei era responsabile, l’impiegata ha deciso di sporgere denuncia, raccontando che, pochi minuti prima, il 53enne era entrato nell’attività e aveva cominciato ad aggirarsi tra gli scaffali del reparto profumeria. Qui, dopo aver scelto due profumi particolarmente cari, invece di avviarsi verso la cassa per pagarli, aveva iniziato a spacchettarli in modo da rimuovere le placchette antitaccheggio, ma questa sua “manovra” illecita era stata notata dalla responsabile che, perciò, aveva cominciato a seguirlo. A quel punto il ladro, accortosi di essere stato scoperto, era scappato in strada dove, poi, grazie al celere intervento della Radiomobile, era stato bloccato.