Escrementi di topi in laboratorio che rifornisce bar e pasticcerie a Catania: chiuso

Carabinieri

Il proprietario, un 39enne catanese, è stato segnalato all'autorità sanitaria

Carabinieri della compagnia Piazza Dante e del Nas di Catania hanno sanzionato amministrativamente, ritenendolo responsabile di violazioni nel settore igienico-sanitario, il titolare di un noto laboratorio che rifornisce alcuni bar pasticcerie del centro e della periferia. In un’area destinata a magazzino le pareti erano rivestite da cartongesso che era però bucato in diversi punti dove sono stati trovati escrementi di roditori.

All’esito dei controlli, il proprietario, un 39enne catanese, è stato segnalato all’autorità sanitaria mentre la zona non a norma è stata chiusa e non verrà riaperta sino a quando non verranno ripristinate le condizioni igienico sanitarie previste dalla specifica normativa del settore.

