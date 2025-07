Escursionista disorientato sull’Etna non trova la via del ritorno: recuperato dal Soccorso alpino siciliano

Montagna

L'uomo si è trovato in difficoltà nella zona di Acquarocca degli Zappini, sul versante sud del vulcano

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti sull’Etna, coadiuvati da operatori della GdF, per recuperare un escursionista catanese di 37 anni che, dopo aver perso l’orientamento in una zona boscata, non riusciva più a ritrovare la via del ritorno.

L’allarme è scattato intorno alle ore 15,00, quando la Centrale Operativa del 118 di Catania ha segnalatola presenza di un uomo in difficoltà nella zona di Acquarocca degli Zappini, sul versante sud delvulcano. L’escursionista, in buone condizioni ma disorientato, si trovava in un’area imperviacaratterizzata da fitta vegetazione e da una forte pendenza, che ha reso particolarmente difficoltosa lamovimentazione e il recupero.