Escursionista si infortuna a 2100 metri sul versante nord dell’Etna: soccorsa

Il recupero

Nella tarda serata di ieri i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti per il recupero di un’escursionista infortunatasi ad una caviglia, nella zona di Monte Cacciatore, ad una quota di circa 2100 metri slm sul versante nord dell’Etna.

I soccorritori del CNSAS hanno raggiunto a piedi la donna ed accompagnata fino al Rifugio Timparossa, dove ad attendere erano presenti i Vigili del Fuoco della vicina località di Randazzo, giunti con un mezzo fuoristrada attraverso la Pista Altomontana e il sentiero che porta al bivacco.Costantemente in contatto con la Centrale Operativa del 118, la squadra d’intervento del Soccorso Alpino ha concordato il punto d’incontro con l’ambulanza, lungo la strada “Mareneve” nei pressi del Rifugio Ragabo, dove l’infortunata è stata trasportata, a bordo di un 4×4 dei Vigili del Fuoco, per essere consegnata ai sanitari del 118 che hanno provveduto all’ospedalizzazione in pronto soccorso.

