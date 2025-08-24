Escursionista si perde tra i sentieri di Montepellegrino: soccorso dai pompieri

Palermo

Una volta raggiunto, l’uomo di 52 anni è stato affidato ai sanitari del 118

Vigili del fuoco e agenti di polizia sono intervenuti per una persona che si era smarrita in un sentieri di Montepellegrino, a Palermo. I pompieri del nucleo Saf sono riusciti a raggiungere l’uomo di 52 anni, che è stato affidato ai sanitari del 118. La squadra speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco è addestrata per eseguire soccorsi in ambienti impervi, utilizzando tecniche specifiche per garantire la sicurezza in scenari complessi come grotte, falesie, edifici e aree urbane.

