Escursionista si sente male per il caldo alla Riserva dello Zingaro: soccorso

Nel Trapanese

E' stato trasportato per circa due chilometri, in parte a spalle dagli uomini del Soccorso alpino e speleologico siciliano

Un escursionista marchigiano di 28 anni ha accusato stamane un malore nella riserva naturale dello Zingaro, probabilmente a causa della temperatura superiore a 40 gradi, con l’80% di umidità. Il Soccorso alpino e speleologico siciliano è intervenuto caricando il giovane, privo di sensi, sulla barella, trasportandolo per circa due chilometri, in parte a spalle e in parte aiutandosi con una speciale ruota, fino all’ingresso sud della riserva, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118 che lo ha trasferito all’ospedale di Alcamo.

