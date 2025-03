Escursionisti bloccati in un canyon nel Siracusano: lanciano l’allarme e vengono soccorsi

Soccorsi

Le operazioni del Sagf si sono rivelate particolarmente difficoltose a causa dell’ambiente particolarmente impervio con diversi salti di roccia

Due escursionisti che si erano smarriti in contrada Cavadonna a Canicattini Bagni, nel Siracusano, sono stati tratti in salvo dai militari della stazione Soccorso alpino della Guardia di finanza di Nicolosi (Catania). A dare l’allarme sono stati gli stessi escursionisti e il personale specializzato del Sagf, dopo un breve briefing operativo, ha raggiunto la zona. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente difficoltose a causa dell’ambiente particolarmente impervio con diversi salti di roccia. I militari sono riusciti a localizzare i due escursionisti sul greto del fiume alla base del canyon e, dopo essersi addentrati in un fitto roveto, hanno raggiunto i malcapitati. I due escursionisti, apparsi molto affaticati, sono stati ristorati e insieme ai militari del Sagf hanno iniziato la risalita lungo il ripido pendio raggiungendo il luogo dove ad attenderli c’era il personale sanitario del 118.

