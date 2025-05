Esplode bombola di gas in un casale a Termini Imerese: c’è un ferito grave

PALERMO

L'uomo, che ora è intubato, è stato trasferito dall’ospedale Cimino all’ospedale Cannizzaro di Catania in elisoccorso

Esplode una bombola di gas in un casale e il proprietario dell’immobile resta gravemente ferito. L’uomo di 56 anni adesso trova ricoverato in gravi condizioni. E’ accaduto a Termini Imerese (Palermo), in zona Giardini Scotti, sotto il ponte Sicilia. Il ferito, che ora è intubato, è stato trasferito dall’ospedale Cimino di Termini Imerese all’ospedale Cannizzaro di Catania in elisoccorso.

L’intervento è stato coordinato dai sanitari del 118, dai vigili del fuoco e dai i carabinieri. Le squadre di soccorso hanno messo in sicurezza l’area e avviato le indagini per chiarire le cause dell’esplosione.

