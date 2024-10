Esplode colpi di pistola in piazza nel Palermitano: arrestato

Cronaca

E' successo a Trabia dove l'uomo era intervenuto in soccorso del fratello

Un uomo di 35 anni è stato arrestato – e posto ai domiciliari, con il braccialetto elettronico -, dai carabinieri di Termini Imerese per detenzione e porto illegale di arma clandestina ed evasione. Gli uomini dell’Arma hanno eseguito l’ordinanza emessa dal gip di Termini Imerese, su richiesta della procura. La notte tra il 6 e il 7 settembre scorso l’indagato, già ai domiciliari, sarebbe andato a Trabia in soccorso del fratello, sparando in piazza colpi di arma da fuoco contro alcune delle persone coinvolte in una lite, le quali sarebbero riuscite a fuggire allontanandosi a bordo di un’auto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA