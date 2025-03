Esplosione Catania, fantoccio impiccato in via Gualandi: «Caro Comune bisogna fare questo?»

La protesta

Due mesi una fuga di gas, nel quartiere di Trappeto Nord, fece crollare due edifici e parte dei residenti è stata sfollata

Un fantoccio impiccato a un albero è stato ritrovato questa mattina in via Fratelli Gualandi. Attaccato al petto, un cartello con la scritta: «Cara amministrazione comunale, per avere un po’ della tua attenzione bisogna fare questo?». Il manichino ha fatto la sua comparsa oggi, a distanza di due mesi dall’esplosione del 21 gennaio 2025 dovuta a una perdita di gas nel quartiere Trappeto nord. Quattordici persone erano rimaste ferite, due edifici totalmente distrutti, diversi altri lesionati. Parte dei residenti della zona è stata sfollata.