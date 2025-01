Esplosione in via Galermo, il sindaco di Catania: “Ci sono feriti gravi, cause da chiarire”

La dichiarazione

Sette le persone ferite, alcune in condizioni critiche, dice Trantino. Non risultano al momento dispersi

“C’è la notizia di sette persone ferite, alcune gravi. Ma non ci sono notizie certe su eventuali vittime. Non è certa neanche la causa che ha originato la fuga di gas. La speranza è che trattandosi di palazzine popolari in corso di ristrutturazione non c’erano molte persone dentro”. Così su Rainews 24 il sindaco di Catania Enrico Trantino a proposito dell’esplosione avvenuta in serata nel rione San Giovanni Galermo. Secondo quanto si apprende non risultano dispersi.

