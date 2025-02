Esplosione via Gualandi, si cerca ancora una soluzione per gli sfollati

Catania

Ancora lontana la data del rientro nelle rispettive abitazioni. Una delle ipotesi è il trasferimento nella palazzina di via Mameli. Ma anche in questo caso i tempi sarebbero lunghi

Tra attenzione agli sfollati di Trappeto Nord e l’illuminazione pubblica, carente in diverse zone, procede incessante il lavoro delle commissioni (l’unica pausa ieri, giorno di Sant’Agata).Per gli sfollati la situazione è in continua evoluzione così come le proposte (che finora restano tali) su sistemazioni alternative per quelle famiglie che, a seguito dei rilievi tecnici in corso, non riusciranno a rientrare nelle loro case. Notizie più precise non verranno date prima della settimana prossima.

Lunedì 10 è convocata la seduta di Consiglio e in aula è prevista la votazione di una delibera, inviata ai consiglieri prima dell’emergenza a Trappeto Nord, per l’utilizzo «a fini istituzionali» (usi sociali o uffici e servizi) della palazzina abusiva in via Goffredo Mameli 24, composta da tre piani di circa 100 metri quadrati ciascuno oltre a un seminterrato, acquisito dal Comune attraverso una procedura antiabusivismo, e di cui la Procura aveva ordinato la demolizione. Martedì la commissione Patrimonio, presieduta da Andrea Cardello (Lega) aveva dato parere positivo alla delibera, il parere della commissione Urbanistica è invece atteso nella seduta di stamattina, giovedì, unitamente alla formulazione di un emendamento che, «all’uso ai fini istituzionali aggiunga – ha rilevato il presidente Erio Buceti – in maniera analitica la possibilità di destinare temporaneamente l’immobile alla soluzione di criticità come quella sorta a Trappeto Nord, ovviamente non in spregio delle graduatorie esistenti di chi aspetta un alloggio comunale o dello Iacp». Una questione delicata, ma neanche così immediata se lo stesso direttore dell’Urbanistica, l’ingegnere Biagio Bisignani, ha chiaramente detto che «solo dopo l’approvazione della delibera in Consiglio il Comune potrà effettuare verifiche tecniche approfondite sulle condizioni di sicurezza come la stabilità sismica. Comunque si tratta di analisi invasive, per poi procedere insieme ai Carabinieri allo sgombero di eventuali persone e suppellettili».