Estate 2025, la classifica delle destinazioni balneari: perché la Sicilia è indietro

l'analisi

Si "salvano" solo San Vito Lo Capo e le Isole Egadi

Jesolo agguanta lo scettro di destinazione balneare regina dell’estate 2025 nella tradizionale classifica stilata nel Panorama Turismo – Mare Italia dell’Osservatorio Italiano di Jfc che l’ANSA pubblica in anteprima.

Jesolo scalza Rimini

La perla del Veneto con un punteggio complessivo di 3.421 voti prende il posto di Rimini che si colloca a un soffio in seconda posizione (3.347). Al terzo ed al quarto posto si collocano altre due destinazioni romagnole: Riccione, con 2.676 voti, sale di una posizione nella classifica generale, e Cervia Milano Marittima che con 2.369 voti risale la classifica di ben tre posizioni.

San Vito Lo Capo solo quinta

Al quinto posto – in discesa dal podio dove brillava nel 2024 – si piazza la siciliana San Vito Lo Capo, con 2.290 voti. correndo la classifica, al sesto posto si colloca Forte dei Marmi con 2.284 voti e la medesima posizione dell’estate 2024, seguita da Porto Cervo che, invece, di gradini ne sale ben sei con i suoi 2.124 voti. All’ottavo posto la prima new entry della stagione: si tratta della veneta Caorle con 2.123 voti, seguita da Alghero che con 2.088 voti perde quattro posizioni rispetto allo scorso anno. L’altra debuttante è Monte Argentario che con i suoi 2.005 voti si colloca in decima posizione. Jfc ha stilato anche delle classifiche tematiche.

Le mete rilassanti

Per quanto riguarda le destinazioni più rilassanti e tranquille svetta Orosei con 913 punti, confermando la leadership dello scorso anno, seguita dall’Isola d’Elba con 812 punti e tre posizioni conquistate rispetto allo scorso anno, mentre al terzo posto si collocano le Isole Tremiti con 798 punti (nuovo ingresso in questa classifica).

Le mete green

Al top delle mete più green e sostenibili le siciliane Isole Egadi con un punteggio pari a 802 punti (non erano presenti nella classifica tra le top 20 lo scorso anno), seguite da Sirolo con 792 punti (nove posizioni conquistate) e da un’altra new entry, Asinara con 790 punti.

Per le famiglie

Tra le destinazione migliori per le famiglie con bambini Rimini con 902 punti conferma ancora una volta la leadership degli ultimi anni, seguita al secondo posto da Lignano Sabbiadoro con 789 punti e quattro posizioni conquistate, mentre in terza posizione si conferma Alba Adriatica con 701 punti. Rimini è anche la regina delle destinazioni considerate più attraenti e divertenti per le giovani generazioni con un punteggio pari a 899 punti, seguita a brevissima distanza da Riccione con 867 punti. La terza e la quarta posizione si invertono i ruoli rispetto allo scorso anno, portando sul podio Jesolo con 865 punti, rispetto alla pugliese Gallipoli scende a 768 punti. La destinazione più alla moda e trendy è Jesolo con un punteggio pari a 921 punti (conquista ben sei posizioni rispetto allo scorso anno), seguita a breve distanza da Riccione con 908 punti e Cervia-Milano Marittima con 892 punti.

Rapporto qualità prezzo

Infine un nuovo ranking del 2025 che riguarda la meta con il miglior rapporto prezzo/qualità: al primo posto troviamo Bellaria Igea Marina con un punteggio pari a 890 punti, seguita da Pineto con 854 punti e da Roccella Jonica con 821 punti. All’opposto tra le destinazioni balneari più lussuose e anche costose: Porto Cervo con un punteggio pari a 902 punti, seguita a debita distanza da Capri con 803 punti e da Portofino con 789 punti.

Le regioni più desiderate