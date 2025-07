Estate rovente, oggi in Sicilia temperature in (lieve) diminuzione

meteo

Nella media in mattinata siamo sotto i 30, ieri erano abbondantemente al di sopra

Sono in lieve diminuzione stamane le temperature in Sicilia dove, in generale si mantengono, sotto i 30 gradi mentre ieri mattina erano tra i 30 e i 40. La temperatura più alta è registrata dal servizio agrometeorologico siciliano a Giuliana (Palermo) dove arriva a 40,5 gradi. A Palermo si registrano 31,6 gradi, a Catania 29,1, a Caltagirone 31,1 gradi, ad Agrigento nella stazione di rilevamento Mandravasca 33,6.

A Palermo però continua l’allerta rossa per ondate di calore e rischio incendi. La Protezione civile regionale ha pubblicato l’avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte e per le successive 24 ore. Per la città di Palermo, anche per le giornate di oggi e domani, la previsione per il rischio di ondate di calore si attesta al livello più alto (3, colore rosso). Temperature massime percepite di 36 gradi centigradi per domani e 39 per dopodomani. “In entrambi i giorni, dichiarato un livello di allerta rossa, con pericolosità alta per quanto riguarda il rischio incendi”, dice la Protezione civile.

