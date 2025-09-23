Estorsione con pestaggio a Palermo, arrestato un 35enne

Carabinieri

L’indagato a giugno del 2021 avrebbe costretto un uomo di 34 anni a seguirlo in un garage della Vucciria

I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza in carcere emessa dal gip di Palermo, nei confronti di un uomo di 35 anni, già detenuto in carcere, con l’accusa di estorsione aggravata. L’indagato a giugno del 2021 avrebbe costretto un uomo di 34 anni a seguirlo in un garage della Vucciria e, dopo averlo minacciato e colpito ripetutamente con calci, pugni e schiaffi, lo avrebbe costretto a trovare e consegnare 40 mila euro in contanti e un orologio del valore di circa 15 mila euro.

