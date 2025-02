Estorsioni a sfondo sessuale grazie al web con i soldi reinvestiti in bit coin: tre indagati in Sicilia

L'inchiesta

L'inchiesta dei carabinieri di Trapani che hanno eseguito un'ordinanza cautelare

Truffe ed estorsioni online. I carabinieri del comando provinciale di Trapani e della Sezione criptovalute del comando antifalsificazione monetaria di Roma, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal tribunale di Trapani su richiesta della procura, nei confronti di tre indagati a vario titolo per estorsione, truffa, diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita.