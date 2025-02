Etna, continua l’attività ma l’emissione di cenere è debole: riaperti gli spazi aerei sui cieli di Catania

IL VULCANO

Il monitoraggio dell'Ingv segnala anche una diminuzione delle esplosioni dal Cratere di Sud-Est

Continua sull’Etna l’attività esplosiva al Cratere di Sud-Est ma l’emissione di cenere si è notevolmente indeblita rispetto a ieri così sono stati ripaerti gli spazi aerei sui cieli dell’aeroporto di Catania.

Questa debole emissione di cenere vulcanica è spinta dal vento in direzione Nord-Est accompagnata da un’attività effusiva prodotta sempre dal Cratere di Sud Est ma che fuoriesce alla base della Bocca Nuova. L’attività del vulcano attivo più alto d’Europa è monitorata dagli esperti dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che definiscono «stazionaria» la situazione.

L’attività eruttiva continua ad aumentare leggermente. La lava è a quota 2.000 metri e si dirige verso Sud-Ovest.