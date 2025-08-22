Etna, due bocche effusive e attività stromboliana dal cratere di Sud Est: il punto dell’Ingv

l'eruzione

Il vulcano non si quieta ma al momento non ci sono problemi per il traffico aereo

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo ha segnalato che prosegue l’attività effusiva alla bocca situata a circa 3200, sul fianco meridionale del Cratere di Sud-Est, che alimenta un flusso lavico che si propaga verso sud-ovest. Prosegue anche l’attività effusiva alla bocca situata a quota 3100 m, debolmente alimentata, il cui fronte più avanzato ha raggiunto in mattinata una quota 3050 e alla bocca posta a 2980 m, il cui fronte più avanzato è stato stimato intorno a 2500 m. Continua anche l’attività stromboliana al Cratere di Sud-Est, con lanci di prodotti piroclastici che oltrepassano l’orlo craterico.