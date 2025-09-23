Etna, esplosioni e cenere: allerta arancione per l’aviazione

Ingv

Il fenomeno monitorato dalle telecamere dell'Osservatorio etneo

Nuova attività esplosiva sulla sommità dell’Etna: i sismografi dell’Osservatorio etneo dell’Ingv hanno registrato un’emissione di cenere dai crateri, al momento confinata nell’area sommitale. Elevata ad arancione l’allerta Vona per l’aviazione.

L’ultimo episodio eruttivo è stato quello del 2 settembre quando le telecamere di videosorveglianza del vulcano avevano registrato un evento esplosivo a carattere impulsivo della durata di circa un minuto dal Cratere di Sud-Est. L’esplosione aveva prodotto una debole emissione di cenere che si è dispersa rapidamente in area sommitale.

