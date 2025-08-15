Etna, il flusso lavico dalla nuova bocca è ancora attivo: le analisi della videosorveglianza dell’Ingv

IL VULCANO

I segnali delle reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo non mostrano variazioni significative

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio Etneo, comunica che «l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e satellitari e le osservazioni vulcanologiche, indicano che il flusso lavico alimentato dalla bocca eruttiva posta alla quota stimata di 2.980 metri sul livello del mare è ancora attivo». Stamane il flusso lavico aveva un’estensione stimata di 500 metri e si stava propagando in direzione Sud. Il fronte più avanzato si attesta alla quota di 2.770 metri.