Etna, incidenti sulla neve: la Polizia arriva in soccorso di otto persone

Nel Catanese

Gli otto sciatori hanno riportato traumi per cadute in modo accidentale sul versante Nord della montagna

È stata una domenica intensa, quella di ieri, per quanto riguarda le attività di controllo e soccorso della Polizia di Stato sulle piste degli impianti sciistici del versante Etna nord. Grazie all’intervento dei poliziotti esperti sciatori a bordo di motoslitte e sugli sci dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania sono state soccorse 8 persone a seguito di alcuni incidenti, per fortuna non gravi, sulla neve.

In particolare, gli otto sciatori hanno riportato traumi per cadute in modo accidentale e sono stati prontamente soccorsi dai poliziotti, aiutati dai soccorritori della FISPS.

Tra gli interventi più significativi, il caso di uno sciatore che ha riportato alcune lesioni che avrebbero interessato il femore e, per questo, una vola immobilizzato, è stato trasportato in Ospedale per tutti gli accertamenti specialistici del caso.

Anche fuori dalle piste, i poliziotti hanno prestato aiuto ad una donna che ha riportato delle contusioni alla colonna vertebrale e, per questo motivo, è stato necessario l’intervento di un’ambulanza per accompagnarla in Ospedale dove ha ricevuto le cure necessarie. In questa occasione, il soccorso è stato operato prima dai soccorritori del CAI, che intervengono al di fuori delle piste da sci, poi, in piena collaborazione, dai poliziotti.

Ancora una volta, il servizio di sicurezza e di soccorso in montagna della Polizia di Stato si è rivelato particolarmente efficace e incisivo per garantire l’immediato soccorso ai tanti sciatori, snowboarder e amanti della neve, che hanno affollato l’Etna.

Le volanti della neve assicurano l’osservanza del cosiddetto “Codice delle nevi” per garantire il rispetto delle regole in pista, grazie alla costante presenza di poliziotti appositamente addestrati per svolgere questo servizio, a seguito di una specifica formazione presso il centro di addestramento alpino di Moena.

Dall’apertura degli impianti ad oggi sono stati 55 i soccorsi effettuati, la maggior parte per mancanza di esperienza tecnica degli sciatori e in due casi è stato necessario richiedere l’intervento dell’elisoccorso stante la gravità dei traumi riportati.