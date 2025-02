Etna: intensa attività esplosiva e nube di cenere, aeroporto in preallarme, chiusi due spazi aerei

CATANIA

Lo scalo etneo attualmente operativo nonostante l'avviso Vona di colore rosso emesso dall'Ingv

E’ in corso sull’Etna una intensa attività esplosiva al cratere di Sud-Est. Lo comunica l’Ingv, che ha emesso un Vona (Volcano Observatory Notices for Aviation) di colore rosso a causa della nube di cenere emessa dal vulcano.

La Sac, al società di gestione dell’aeroporto di Catania, in seguito alle attività vulcaniche di oggi con emissione di cenere in atmosfera, ha comunicato che l’unità di crisi dello scalo ha disposta la chiusura degli spazi aerei coinvolti dalla nuvola ad Est del vulcano (settori A3 e A3 bis) fino alle 19 ora locale. Nessuna restrizione al momento per il numero dei movimenti da e per lo scalo di Catania.