Etna, le volanti delle nevi in soccorso di gitanti e sciatori: 25 infortunati nell’ultima settimana

Montagna

Tra gli 80 interventi della polizia dall’inizio della stagione invernale i più comuni sono quelli in cui devono essere soccorse persone per traumi subiti nelle cadute

Nel corso dell’ultima settimana, nell’ambito dei servizi di sicurezza in montagna, la polizia ha soccorso 25 persone sulle piste del versante Nord dell’Etna con l’impiego di agenti a bordo di motoslitte o sugli sci. Anche fuori dalle piste i poliziotti hanno anche soccorso due ragazze, a bordo di uno slittino, che hanno impattato sulle rocce procurandosi una sospetta frattura al bacino e per questo motivo sono state trasportate in ospedale.