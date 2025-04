Etna, notte di attività: ora c’è una nube di cenere, avviso per il volo ma l’aeroporto di Catania resta operativo

IL VULCANO

Le telecamere di videosorveglianza fino a questa mattina evidenziavano l'emissione di sabbia vulcanica

L’Etna torna a dare spettacolo e far sentire la sua voce: un’attività stromboliana è presente, dalla 22 di ieri, al cratere di Sud-Est con l’emissione di una nube eruttiva che di disperde in direzione Est-Sud-Est. E’ quanto emerge da osservazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania che alle 06.15 di stamattina ha emesso un avviso per il volo, un Vona, di colore rosso a causa dell’emissione di cenere segnalata dalle telecamere di videosorveglianza.

L’attuale fase eruttiva del vulcano attivo più alto d’Europa, al momento, non impatta sull’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini.