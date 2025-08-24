IL VULCANO
Etna, proseguono l’attività effusiva dalle bocche e l’attività stromboliana dal cratere di Sud-Est: il punto dell’Ingv
L'ampiezza media del tremore sismico, dalle prime ore di oggi, mostra un graduale decremento pur mantenendosi nell'intervallo dei valori elevati
Prosegue sull’Etna l’attività effusiva dalla bocca a 3200 metri sul livello del mare, sul fianco meridionale del Cratere di Sud-Est, che alimenta un campo lavico articolato in più bracci che si propagano verso sud-ovest e sud. A fare il punto della situazione è il monitoraggio dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, che ha emesso un comunicato dopo le ultime osservazioni vulcanologiche effettuate dal personale INGV presente in area sommitale e l’analisi delle immagini acquisite dalla rete di videosorveglianza.
Il fronte più avanzato in direzione sud-ovest ha raggiunto una quota di 2950 m s.l.m. mentre il fronte più avanzato in direzione Sud ha raggiunto una quota di 2980 metri s.l.m..
Prosegue inoltre l’attività effusiva alla bocca situata a 3100 m, che alimenta un flusso lavico diretto verso sud-ovest, il cui fronte più avanzato ha raggiunto una quota di 3000 m s.l.m. Il flusso lavico emesso dalla bocca posta a 2980 m s.l.m. non è più alimentato ed è in raffreddamento.
E prosegue l’attività stromboliana al Cratere di Sud-Est, caratterizzata da lanci di prodotti piroclastici che ricadono oltre l’orlo craterico. Sono state inoltre osservate sporadiche emissioni di cenere vulcanica, rapidamente diluite e disperse dai venti in quota.
L'ampiezza media del tremore sismico, dalle prime ore di oggi, mostra un graduale decremento pur mantenendosi nell'intervallo dei valori elevati. La localizzazione del centroide delle sorgenti del tremore permane nell'area del Cratere di Sud-Est, ad una profondità di circa 3000 metri al di sopra del livello medio del mare. L'attività infrasonica è discontinua, con eventi di ampiezza bassa localizzati al Cratere di Sud-Est.