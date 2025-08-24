Etna, proseguono l’attività effusiva dalle bocche e l’attività stromboliana dal cratere di Sud-Est: il punto dell’Ingv

IL VULCANO

L'ampiezza media del tremore sismico, dalle prime ore di oggi, mostra un graduale decremento pur mantenendosi nell'intervallo dei valori elevati

Prosegue sull’Etna l’attività effusiva dalla bocca a 3200 metri sul livello del mare, sul fianco meridionale del Cratere di Sud-Est, che alimenta un campo lavico articolato in più bracci che si propagano verso sud-ovest e sud. A fare il punto della situazione è il monitoraggio dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, che ha emesso un comunicato dopo le ultime osservazioni vulcanologiche effettuate dal personale INGV presente in area sommitale e l’analisi delle immagini acquisite dalla rete di videosorveglianza.

Il fronte più avanzato in direzione sud-ovest ha raggiunto una quota di 2950 m s.l.m. mentre il fronte più avanzato in direzione Sud ha raggiunto una quota di 2980 metri s.l.m..

Prosegue inoltre l’attività effusiva alla bocca situata a 3100 m, che alimenta un flusso lavico diretto verso sud-ovest, il cui fronte più avanzato ha raggiunto una quota di 3000 m s.l.m. Il flusso lavico emesso dalla bocca posta a 2980 m s.l.m. non è più alimentato ed è in raffreddamento.

E prosegue l’attività stromboliana al Cratere di Sud-Est, caratterizzata da lanci di prodotti piroclastici che ricadono oltre l’orlo craterico. Sono state inoltre osservate sporadiche emissioni di cenere vulcanica, rapidamente diluite e disperse dai venti in quota.