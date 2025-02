Etna, si infortuna alla caviglia per andare a vedere la colata: trovata in ipotermia

Montagna

Ancora un intervento di soccorso ad escursionisti e curiosi che si avventurano sull’Etna per recarsi davanti al fronte lavico della colata che fuoriesce da una fessura eruttiva alla base meridionale del Cratere Bocca Nuova. A portarlo a termine sono stati i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi, che hanno soccorso una escursionista per una sospetta frattura alla caviglia destra in località Monte Vituddi, a 1.878 metri di quota, in territorio di Biancavilla.