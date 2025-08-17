Etna, soccorsi 5 sprovveduti escursionisti sorpresi dal maltempo

L'INTERVENTO

Il gruppo era salito in quota sprovvisto di abbigliamento adeguato alle condizioni meteorologiche del vulcano

Soccorsi cinque escursionisti, di età compresa tra 29 e 34 anni provenienti dalle provincie di Siracusa e Torino, dispersi sabato pomeriggio nell’area a monte del Rifugio Galvarina, sul versante sud ovest dell’Etna, a circa 1850 metri di quota.

Il gruppo è stato sorpreso da un violento nubifragio che li ha disorientati facendogli perdere il sentiero. I dispersi sono stati ritrovati, infreddoliti e bagnati, dal personale di soccorso intervenuto, riportati sul sentiero e quindi fino all’ambulanza del 118 per i dovuti controlli sanitari. Sul posto una squadra del Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Stazione Etna sud è intervenuta nel primo pomeriggio di sabato, congiuntamente ai militari della Guardia di Finanza.