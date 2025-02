Etna, parte dello spazio aereo chiuso fino alle 6,30 del 17. Voli in arrivo a Catania dirottati a Palermo, alcuni a Comiso: la lista

IL VULCANO

Settore spazio aereo B1 chiuso fino alle 6,30 di domattina. Permangono i disagi su alcuni voli in arrivo

L’Etna è davvero qualcosa di unico, il mondo sta ammirando da giorni le straordinarie immagini dell’eruzione sulla neve, degli sciatori che si divertono a pochi passi dalla colata lavica, ma vivere sotto il vulcano attivo ha anche i suoi “contro”. Ogni tanto l’Etna crea notevoli disagi. E se ancora fortunatamente questa eruzione non ha provocato pioggia di sabbia vulcanica su Catania e provincia coprendo strade ed edifici con la sua coltre nera, è però vero che l’emissione della finissima cenere ha formato una nube vulcanica nell’area etnea che – anche se non è ricaduta al suolo – impatta sulle rotte degli aerei in arrivo a Catania provocando disagi ai viaggiatori e agli scambi commerciali.

Così l’Unità di crisi della Sac, la società che gestisce l’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Fontanarossa, una volta ricevuto il Vona (Volcano Observatory Notices for Aviation) con allerta rossa dall’Ingv di Catania, ha deciso di sospendere dalle 14 circa i voli che sarebbero dovuti atterrare chiudendo sino alle 22.30 (inizialmente era stato fissato il termine alle 19) gli spazi aerei C1 e C2 indispensabili per le operazioni di avvicinamento allo scalo. Riaperto in serata il settore C1, ma sono stati chiusi quelli corrispondenti alla nuvola aerea a Sud Est del vulcano (settori B2) fino alle 6.30 di domani, 17 febbraio.

La cenere vulcanica nell’atmosfera è infatti un pericolo certo per un aereo. E’ altamente corrosiva, in particolare per i motori jet, al punto di bloccarli e spegnerli. Le piccolissime (pochi micron) particelle di materiale vetroso e roccia polverizzata (silicati soprattutto di alluminio e magnesio), a causa della loro durezza, possono provocare anche una forte abrasione delle superfici su cui impattano (bordo d’attacco delle superfici alari, antenne, luci, sistemi antighiaccio). Se finiscono sui vetri della cabina di pilotaggio possono azzerare la visibilità del pilota e rendere inefficaci gli strumenti di misura della velocità e altitudine.

Ecco perché oggi sono stati dirottati diversi voli in arrivo all’aeroporto di Catania. E’ stato lo scalo di Palermo ad accogliere gli aerei che hanno dovuto cambiare destinazione. Tutti i cambi di destinazione hanno riguardato l’aeroporto Falcone e Borsellino del capoluogo, mentre lo scalo Pio La Torre di Comiso è stato scartato per tutto il pomeriggio a causa di forti venti segnalati nella zona e solo in serata ha accolto alcuni aerei. Disagi immaginabili per i tanti passeggeri coinvolti in questi dirottamenti, trasferiti via pullman a Catania e giunti alla destinazione finale con notevole ritardo.

L’elenco

Il primo volo ad essere dirottato è stato il Ryanair FR 06175 delle 13,45 proveniente da Bergamo e “spedito” a Palermo, alle 14,02 l’Easy Jet EC 05077 proveniente da Berlino ha dovuto anch’esso fare rotta su Palermo, alle 14,09 è “saltato” il Danish Air DX 01900 proveniente da Pantelleria e “inviato” a Palermo, pochi minuti dopo doveva atterrare il Wizzair W4 06505 proveniente da Venezia ma è stato dirottato su Palermo.

Dirottamento su Palermo anche per i voli Ryanair FR 06083 proveniente dalla città belga di Charleroi che sarebbe dovuto atterrare a Catania alle 14,25, il Wizzair W4 06550 proveniente da Verona che sarebbe dovuto arrivare alle 14.35, il volo Ita AZ 01745 partito da Roma e schedulato alle 14.35, , il Ryanair FR 01033 proveniente da Torino e previsto alle 14.40, l’Ita AZ 01723 delle 14,40 da Milano Linate, il Wizzair W6 04375 della 14.45 da Sofia, il Wizzair W6 01043 delle 15,05 da Katowice, il volo Aeroitalia XZ 02815 delle 15,15 proveniente da Roma Fiumicino, il KLM numero Kl 01671 delle 15,25 proveniente da Amsterdam, il volo Ryanair FR 00395 delle 16,55 da Malta, il volo Ita AZ 01721 delle 17.55 da Milano Linate, il volo Ita AZ 01733 delle 18,30 da Roma Fiumicino, il Ryanair FR 06651 delle 18,45 da Bergamo, il Volotea V7 01745 delle 17,40 da Verona, il volo Volotea V7 01705 delle 19.15 da Firenze, il volo Air Cairo SM 0811 delle 20.15 da Sharm el Sheik, il volo Mistral Air M4 00 795 delle 2,05 da Roma Fiumicino. Dirottati su Palermo anche i voli Ryanair FR 00900 delle 20,15 da Venezia, FR 05513 da Malpensa delle 20,30, FR01087 da Bologna delle 20,40, Fr 05348 da Siviglia delle 20,55, FR 06491 da Pisa delle 21,15, ed FR 00376 da Cagliari delle 21,30.

Il volo Wizzair W4 06566 delle 18,40 da Milano Malpensa è stata invece dirottato a Comiso, così come il volo Ita AZ 01701 delle 19.55 da Milano Linate.

Gli altri voli previsti su Catania in questo primo pomeriggio non sono partiti e sono stati o cancellati o posticipati dalle compagnie una volta appreso dell’interdizione per i voli in arrivo. Per questo la Sac scrive in una nota che «i passeggeri sono pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo». La Sac dice pure che seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore: l’Unità di crisi sta monitorando la nube di cenere e intorno alle 18 ha deciso di inibire i voli in arrivo fino alle 22,30 dopo che inizialmente era stato diffuso un comunicato che chiude l’aeroporto ai voli in arrivo fino alle 19.

Le tratte cancellate

Finora sono stati certamente cancellati dalle compagnie aeree il volo Lufthansa LH 01906 delle 17,30 da Monaco, il volo Neos NO 07523 delle 17.45 da Sharm el Sheik, il volo Transavia France TO 03808 delle 18 da Parigi Orly, il volo Lufthansa LH 00306 delle 18 da Franconforte, il volo Transavia HV 05217 delle 19,05 da Amsterdam, il volo Aeroitalia XZ 02813 delle 19,10 da Roma Fiumicino, il volo Edelweiss WK 00398 delle 19.50 da Zurigo, il volo Turkish Airlines TK 01395 delle 19 da Istanbul, il volo EasyJet EC 04109 delle 21.10 da Napoli, il volo EasyJet EC 03543 delle 21.14 da Milano Malpensa.