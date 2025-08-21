Etna, spattering e flussi lavici: l’attività delle tre bocche effusive attualmente aperte sul vulcano

INGV

Il fronte più avanzato ha raggiunto una quota di 3030 metri

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio Etneo segnala che la bocca effusiva situata a circa 3200 metri sul fianco meridionale del cratere di Sud-Est dell’Etna, presenta attività di spattering e alimenta un flusso lavico che si dirige verso Sud-Ovest. Il fronte più avanzato ha raggiunto una quota di 3030 metri.

Prosegue l’attività effusiva dalle due bocche situate a 3100 metri e 2980 metri. L’attività stromboliana al Cratere di Sud-Est continua, con lanci di prodotti piroclastici che fuoriescono dall’orlo craterico.