INGV
Etna, spattering e flussi lavici: l’attività delle tre bocche effusive attualmente aperte sul vulcano
Il fronte più avanzato ha raggiunto una quota di 3030 metri
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio Etneo segnala che la bocca effusiva situata a circa 3200 metri sul fianco meridionale del cratere di Sud-Est dell’Etna, presenta attività di spattering e alimenta un flusso lavico che si dirige verso Sud-Ovest. Il fronte più avanzato ha raggiunto una quota di 3030 metri.
Prosegue l’attività effusiva dalle due bocche situate a 3100 metri e 2980 metri. L’attività stromboliana al Cratere di Sud-Est continua, con lanci di prodotti piroclastici che fuoriescono dall’orlo craterico.
Per quanto riguarda l'ampiezza media del tremore vulcanico, prosegue la fase di incremento nella fascia dei valori elevati, osservata a partire dal 18 agosto. I segnali di deformazione del suolo registrati dalle reti Gnss e clinometrica non mostrano attualmente variazioni significative.