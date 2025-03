Etna, tremore vulcanico in crescita e allerta arancione per il volo: l’attività stromboliana del vulcano

CATANIA

I fenomeni presenti da ieri sera dai crateri sommitali non impattano al momento sull'operatività dell'aeroporto Fontanarossa

Tremore vulcanico in risalita e allerta arancione per il volo nella spazio aereo di Catania a causa dell’attività stromboliana, con boati ed emissione di lava, presente da ieri sera dai crateri sommitali dell’Etna. Il fenomeno è stato osservato dal sistema di monitoraggio dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania che non ha rilevato, al momento la presenza di nube di cenere vulcanica. I tremori dei condotti magmatici dell’edificio vulcanico sono in risalita e sono passati da livello medio a medio-alto.