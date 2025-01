Evade dai domiciliari durante il maltempo: “Ero uscito per festeggiare il compleanno”

Nel Catanese

L'uomo è stato bloccato dai militari che lo hanno individuato durante un controllo per i disagi del cattivo tempo

Per festeggiare il suo compleanno un 39enne ad Aci Catena (Catania) è evaso dagli arresti domiciliari mentre sul paese imperversava il maltempo. L’uomo, che camminava incappucciato e senza ombrello incurante della pioggia, è stato però fermato dai militari che controllavano le strade per scongiurare potenziali situazioni di pericolo connesse al maltempo.

I militari lo hanno riconosciuto ed hanno poi contatto la Centrale Operativa accertando che non avesse permessi particolari per uscire di casa quel giorno e a quell’ora. L’uomo, vistosi ormai scoperto, ha confessato di essere uscito per festeggiare il suo compleanno, che effettivamente cadeva proprio quel giorno, ma le sue scuse non gli hanno evitato l’arresto, che è stato convalidato dal Gip.

