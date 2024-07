Evade dai domiciliari e va a passeggiare in centro: preso dalla Polizia, tornerà in carcere

il caso

Il 30enne sta scontando una condanna definitiva per maltrattamenti, estorsione e divieto di avvicinamento nei confronti della madre

Era in regime della detenzione domiciliare dal mese di aprile, una misura alternativa alla detenzione in carcere dopo aver riportato una condanna definitiva, per maltrattamenti, estorsione e divieto di avvicinamento nei confronti della madre. Nonostante questo aveva deciso di andare a passeggiare in centro a Catania, dove gli agenti della Squadra Volanti della Polizia di Stato lo hanno denunciato per evasione. E ora tornerà in carcere

Nella circostanza, qualche giorno fa, una Volante durante il consueto servizio di controllo del territorio ha riconosciuto l’uomo, 30 anni in giro tra la via Etnea e i dintorni. Il magistrato di Sorveglianza, confermando l’attività della Polizia di Stato, ha disposto l’immediato ripristino della detenzione in carcere, considerato che il destinatario della misura alternativa non ha rispettato quanto prescritto dal giudice. Tra le attività della Polizia di Stato, gioca un ruolo fondamentale quello del controllo delle misure detentive alternative al carcere al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dal giudice. Ogni violazione delle prescrizioni è sottoposta al giudice competente che potrà valutare, come in questo caso, l’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale più grave o il ripristino di quella precedente quando il beneficiario non rispetti le concessioni ottenute.

