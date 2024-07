Evade dai domiciliari in comunità, torna a casa e minaccia il padre

Cronaca

La donna, 32 anni, era agli arresti per maltrattamenti in famiglia

Evade dalla comunità dove era agli arresti domiciliari e va dal padre 70enne che, vittima delle sue intemperanze e minacce, ha chiesto aiuto al 112. La donna, 32 anni, era agli arresti proprio per maltrattamenti in famiglia.

Era uscita di casa all’arrivo dei militari, ma i Carabinieri del nucleo Radiomobile del comando provinciale di Catania in breve tempo l’hanno localizzata e bloccata mentre, accovacciata, tentava di nascondersi sotto un’autovettura parcheggiata. La donna è stata arrestata e l’Autorità giudiziaria ha disposto per la custodia cautelare in carcere.

