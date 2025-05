Evade dai domiciliari nel Nisseno e rapina un anziano in casa: arrestato

Carabinieri

L’anziana vittima, impossibilita a chiamare i soccorsi in quanto privo di telefoni, si è affacciato dal balcone per attirare l’attenzione dei passanti

Nei giorni scorsi, a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 22enne, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Secondo quanto ricostruito dai militari, alle prime ore dell’alba il giovane si sarebbe introdotto furtivamente nell’abitazione di un 76enne, suo vicino di casa; incurante delle restrizioni cui era sottoposto, l’aggressore raggiungeva l’anziano a letto, sorprendendolo nel sonno, e dopo avergli coperto gli occhi con una mano e in seguito con un lenzuolo, per non essere riconosciuto, dapprima gli sfilava da un dito un anello d’oro, per poi impossessarsi del portafogli, di due telefoni cellulari, di un computer portatile e di altri oggetti, dandosi quindi alla fuga. L’anziana vittima, impossibilita a chiamare i soccorsi in quanto privo di telefoni, si affacciava dal balcone per attirare l’attenzione dei passanti. La richiesta di aiuto veniva ricevuta da una persona in transito, che allertava la Centrale Operativa del Comando Provinciale di Caltanissetta. Sul posto interveniva immediatamente una pattuglia della Stazione Carabinieri di Serradifalco, che, dopo essersi accertata delle condizioni di salute della vittima, acquisiva i primi elementi utili alla prosecuzione delle indagini. I Carabinieri si recavano quindi presso l’abitazione del sospettato per sottoporlo a perquisizione domiciliare e personale, al cui esito sono stati rinvenuti i documenti personali della vittima e uno dei telefoni asportati. Durante l’intervento, peraltro, il soggetto opponeva resistenza ai militari operanti.

Il giovane è stato quindi tratto in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trasferito presso la Casa Circondariale di Caltanissetta. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo nisseno. L’arresto è stato convalidato dal GIP, che ha disposto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.