Evade dai domiciliari per festeggiare con gli amici il suo compleanno

carabinieri

Follia di un 22enne di Monreale che è così finito in carcere

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Monreale hanno arrestato e condotto in carcere un 22enne di Monreale che è evaso dai domiciliari, a cui era sottoposto per furto aggravato, per organizzare la feste del suo compleanno a Palermo. Non era la prima volta che non rispettava il provvedimento. Nei suoi confronti militari dell’Arma hanno eseguito un’ordinanza di sostituzione di misura cautelare emessa dalla procura.

