Evade dai domiciliari tre volte in 17 giorni: arrestato di nuovo

Nel Catanese

L'uomo era ai domiciliari in una struttura, a Pedara, a causa di una lunga serie di reati contro il patrimonio

A Pedara, in provincia di Catania, i carabinieri hanno arrestato per la terza volta in 17 giorni per evasione dagli arresti domiciliari un uomo di 36 anni. I militari dell’Arma hanno eseguito nei suoi confronti un provvedimento di sospensione di misura alternativa al carcere emesso dal magistrato dell’Ufficio di Sorveglianza di Catania. L’uomo era ai domiciliari in una struttura a causa di una lunga serie di reati contro il patrimonio. La prima volta, dopo aver divelto la recinzione era stato localizzato e bloccato nei pressi della stazione ferroviaria centrale di Catania. Alcuni giorni dopo, dopo aver strattonato una dipendente era fuggito per essere poi bloccato dai carabinieri nelle vicinanze. La terza volta è stato bloccato in corso Ara di Giove.

