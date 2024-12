Evase le tasse per i trasporti di lusso di passeggeri da e per l’aeroporto di Catania: sanzionati aerotaxi ed elitaxi

FISCO

Oltre 200 vettori coinvolti nell'indagine della Guardia di Finanza Etnea

Un omesso versamento dell’imposta erariale dovuta dal 2020 al giugno del 2023 per il trasporti di lusso di passeggeri da e per l’aeroporto di Catania pari a 798.343 euro, 614.110 euro – dei quali come imposta dovuta ed 184.233 come sanzione accessoria – è stato accertato dalla Guardia di finanza di Catania nei confronti di 228 vettori Aerotaxi ed Elitaxi (13 italiani e 225 con sede in Paesi Ue ed extra Ue), che sono stati sanzionati.

L’imposta erariale istituita anche sui voli dei passeggeri di Aerotaxi è stata quantificata per ciascun passeggero nella misura di 10 euro per le tratte inferiori a 100 km, di 100 euro in caso di tragitto inferiore a 1.500 km e di 200 euro per le percorrenze superiori a 1.500 km.