Evaso tenta la fuga dal tetto ma trova i carabinieri: acese arrestato a Viagrande

crominalità

Un 28enne era fuggito dalla comunità dove scontava la pena con l'affidamento ai servizi sociali. Preso a casa di un parente

Era scappato da una comunità di Messina dove stata scontando la pena con l’affidamento ai servizio sociali dallo scorso 5 giugno. Ora i carabinieri di Acireale hanno catturato un 28 enne acese. Le sue ricerche erano scattate subito e i militari hanno scandagliato la sua vita, andando a verificare la cerchia delle sue amicizie e parentele, nonché i luoghi dove negli anni è stato visto o controllato. Gli investigatori hanno compreso che avrebbe potuto trovarsi a Viagrande, presso l’abitazione di un parente e hanno quindi predisposto dei servizi di osservazione in modalità discreta e a distanza, al fine di trovarlo.

Per un paio di giorni, i militari, con pazienza, hanno osservato notte e giorno chiunque entrasse o uscisse da quell’abitazione di via Vittorio Emanuele, poi l’appostamento ha dato i suoi frutti perché l’uomo è stato scorto proprio mentre entrava. Pianificato l’intervento per la cattura, il blitz è così scattato alle prime luci dell’alba, per coglierlo di sorpresa, e ha visto impegnati diversi militari che hanno circondato l’abitazione per limitare ogni possibile via di fuga. Di sicuro il 28 enne non si aspettava che i Carabinieri si fossero appostati anche sul tetto perché, non appena vi è stata l’irruzione, è da lì che ha tentato di scappare, ancora svestito per la notte, adoperando un lucernaio della mansarda.