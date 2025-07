Ex agente di polizia travolto e ucciso da un “pirata” mentre viaggiava sul suo scooter sulla Ss124: il fuggitivo identificato e arrestato

NEL CALATINO

È Daniele La Monica, 62 anni ed ex agente di polizia, la vittima dello scontro avvenuto oggi al chilometro 23 della Strada Statale 124 in direzione Grammichele

È Daniele La Monica, 62 anni ed ex agente di polizia, la vittima del grave incidente stradale avvenuto oggi al chilometro 23 della Strada Statale 124, in direzione Grammichele. La dinamica dei fatti, al vaglio degli inquirenti, porta all’ipotesi di omicidio stradale. La Procura della Repubblica ha avviato un’indagine, affidata ai carabinieri in collaborazione con la polizia di Stato.

Secondo quanto ricostruito, La Monica viaggiava a bordo del suo scooter quando è stato travolto da un’automobile il cui conducente si è dato immediatamente alla fuga. Le forze dell’ordine, grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza fornite dalla polizia locale e ad altri elementi raccolti sul posto, sono riuscite a risalire in poche ore all’identità del responsabile.

Si tratta di un uomo di 62 anni, alla guida di una Ford Focus. Fermato dalle forze dell’ordine, non avrebbe opposto resistenza e avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Dopo le procedure di rito, l’uomo è stato accompagnato nella caserma dei carabinieri di via Magellano.

L’operazione investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata condotta dal comandante del Nucleo Radiomobile della Compagnia locale, capitano Giuseppe Di Giorgio, con il supporto degli agenti del Commissariato di polizia, coordinati dal vicequestore Alessandro D’Arrigo.