Ex custode di una villa rivendica l’immobile e spara al rivale: fermato per tentato omicidio

CARABINIERI

La vittima da poco si era trasferita a Malta e l'uomo voleva appropriarsi della residenza a Licodia Eubea

A Licodia Eubea (Catania) i carabinieri hanno fermato con l’accusa di tentativo di omicidio un bracciante agricolo 73enne che il 24 ottobre dello scorso anno avrebbe ferito a colpi di arma da fuoco un 64enne con il quale aveva una disputa giudiziaria conclusasi a suo sfavore: avrebbe tentato di rivendicare il possesso di una villa della quale era stato il custode e nella quale la vittima si era da poco trasferita con la famiglia da Malta.

L’anziano si era reso irreperibile ma è stato individuato I militari hanno eseguito nei suoi confronti una ordinanza di custodia cautelare in carcere.