Ex province, il Tar di Palermo respinge i quattro ricorsi contro le elezioni

IL CASO

Il voto è stato fissato, dopo molte perifezie, per il 27 aprile

Sono stati respinti per difetto di giurisdizione i quattro ricorsi arrivati davanti al Tar di Palermo che chiedevano di sospendere le elezioni di secondo livello degli organi delle ex province fissate in Sicilia per il 27 aprile e di adire la Corte Costituzionale.

Le elezioni riguardano i consigli dei sei Liberi consorzi e delle tre Città metropolitane, nonché i presidenti dei sei Liberi consorzi (in quanto i presidenti delle Città metropolitane coincidono con i sindaci dei Comuni capoluogo).